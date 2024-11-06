Один из клиентов банка сообщил на портале Минфин, что неизвестные сняли с его счета около 50 тысяч гривен.

Клиенты ПриватБанк выражают недовольство из-за недостаточной безопасности финансового учреждения, что привело к увеличению случаев мошенничества, когда похищают деньги со счетов.

Об этом говорится в одной из жалоб на портале " Минфин ".

В частности, один из клиентов банка сообщил на портале Минфин, что неизвестные сняли с его счета около 50 тысяч гривен. Он отметил, что банк не сумел защитить его средства.

"У меня сняли с карты около 50 000 гривен ночью по киевскому времени в конце октября 2024 года, с бизнесов на территории США. Непонятно, как банк не заблокировал эти транзакции как подозрительные. Но что еще больше беспокоит, это то, что мой случай не единичен", - написал клиент ПриватБанк.

Отвечая на жалобы, представители ПриватБанка отметили, что банк постоянно усовершенствует свои системы защиты от мошенничества и применяет современные методы для обеспечения конфиденциальности личных данных и финансовых операций. Они подчеркнули, что соответствующие службы банка производят всесторонний анализ ситуации и выясняют детали.

"Расследованием случаев мошенничества, а также розыск и задержание воров, согласно законодательству, находятся вне юрисдикции банка. Этим занимаются правоохранительные органы, а банк в свою очередь всегда готов содействовать этому каким-либо необходимым образом", - говорится в сообщении.

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