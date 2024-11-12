Кроме того, лица со статусом "ребенок войны" получают пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднемесячной зарплаты независимо от стажа работы.

В 2024 году граждане, не достигшие 18 лет на момент окончания войны, имеют право на эти льготы .

Так отмечают в "Национальной социальной сервисной службе Украины" .

Льготы для детей войны

Статус "ребенка войны" не следует путать со статусом "пострадавшего в результате военных действий ребенка", связанных с антитеррористическими операциями или агрессией России. Согласно статье 5 закона Украины "О социальной защите детей войны" от 20 января 2018 года, детям войны предоставляются важные социальные льготы. Это включает приоритетное сохранение рабочего места при сокращении штата, возможность выбирать удобное время для использования очередного отпуска, а также получение дополнительного неоплачиваемого отпуска продолжительностью до двух недель в год.

Кроме того, лица со статусом "ребенок войны" получают пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднемесячной зарплаты независимо от стажа работы. Они имеют приоритет в предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества. Еще одной важной льготой является скидка 25% на оплату коммунальных услуг, таких как газ и электричество, при условии, что среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4240 гривен. Подтверждение статуса происходит через орган социальной защиты, ставящий соответствующий штамп в пенсионном удостоверении.

Льготы для детей, пострадавших в результате войны

Что касается детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, то статус могут получить те, кто проживал в зонах боевых действий, получил травмы или ранения, а также дети, которые были в плену или похищены. Статус также предоставляется детям, ставшим жертвами насилия, или чей отец-военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей. Хотя этот статус не предусматривает специальных выплат на общенациональном уровне, дети, имеющие его, могут получить финансовую помощь на оздоровление, поддержку в образовании и компенсацию расходов на психологическую поддержку. Они могут получать целевую поддержку для обучения и ежемесячные выплаты на проживание примерно в размере 3000 гривен, а также бесплатное питание в детских садах и учебных заведениях.

На местном уровне власти могут предоставлять дополнительные льготы, которые варьируются в зависимости от решений конкретных территориальных общин, включая скидки на коммунальные услуги и транспортные расходы.

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