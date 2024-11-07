Части пенсионеров могут сократить пенсии более чем на 2 300 гривен, что позволит сэкономить около 15 миллиардов гривен в бюджет.

Части пенсионеров могут значительно уменьшить выплаты – некоторые могут потерять более 2 300 гривен – эти изменения предлагается внести в проект государственного бюджета на 2025 год.

В частности, под сокращение могут попасть пенсионеры, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

По ее словам, подобная мера позволит сэкономить около 15 миллиардов гривен в государственном бюджете.

В частности, речь идет об отмене доплаты в размере 2361 гривны, которую получают пенсионеры, проживающие в зоне обязательного или добровольного отселения после аварии на Чернобыльской АЭС. Это касается выехавших из зоны, но впоследствии вернувшихся. Если предложенные изменения будут одобрены, доплата останется только для тех пенсионеров, которые не работают и постоянно проживали или работали в зоне отчуждения с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Пенсионеры, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, могут получить одну из следующих компенсаций:

Возмещение, основанное на фактических убытках и рассчитанное на основе заработной платы в зоне отчуждения с 1986 по 1990 год, или

Сумму, равную пятикратному размеру минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

Минимальные пенсии для пострадавших выглядят следующим образом:

I группа – 8187,48 гривны;

II группа – 6 549,98 гривны;

III группа – 5 048,95 гривны;

для детей с инвалидностью – 5048,95 гривны.

Для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС выплаты составляют:

I группа – 100% средней заработной платы по Украине, что составляет 13376,21 гривны;

II группа – 80% или 10 700,97 гривны;

III группа – 60%, или 8025,73 гривны.

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