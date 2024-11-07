Муж ожидал получить ежемесячные выплаты в размере 100 тысяч гривен за этот период, однако эти средства он не получил.

Ветеран российско-украинской войны, получивший тяжелое ранение на Донбассе, не получил положенных выплат в размере 100 тысяч гривен, поэтому подал иск в суд.

Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра судебных решений.

Ветеран обратился в суд после того, как ему не выплатили компенсацию за период лечения и реабилитации. Осенью 2022 года мужчина получил тяжелое ранение при обстреле в Краматорском районе Донецкой области, которое привело к серьезным последствиям для его здоровья: он находился в коме и прошел длительное лечение. В конце 2022 года он был признан непригодным для службы и снят с военного учета.

По материалам дела, воинская часть не выплатила ветерану компенсации за время пребывания на отчислении с января по июль 2024 года. Муж ожидал получить ежемесячные выплаты в размере 100 тысяч гривен за этот период, однако эти средства он не получил, что стало поводом для обращения в суд.

Судебное дело рассматривал судья Львовского окружного административного суда Роман Брилевский. Он проанализировал представленные документы, в том числе медицинские справки, подтверждающие расходы на длительное лечение после полученных боевых травм. Согласно документам, ветеран прошел реабилитацию в специализированный центр с января по июль 2024, однако выплаты ему не начислялись.

Суд постановил, что военная часть допустила бездействие по выплате ветерана и утвердила решение в его помощь, обязав выплатить компенсацию за период лечения. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

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