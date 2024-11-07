Кроме того, подавать заявление на снятие с регистрации можно только совершеннолетним гражданам, и выписать можно только лицо, которое также достигло 18 лет.

Нередко собственники жилья сталкиваются с трудностями при попытках снять с регистрации тех, кто отказывается дать согласие на выписку.

На сайте «Городского городского совета» объяснили , возможно ли выписать человека без суда.

Количество зарегистрированных в жилище жителей влияет не только на комфорт собственника, но и на получение субсидий и размер коммунальных платежей.

Раньше, чтобы снять с регистрации «нежелательных квартирантов», приходилось обращаться в суд. Однако с 21 января 2023 года действует новый закон Украины, упрощающий процедуру выписки. Закон «О предоставлении публичных услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине» разрешает владельцам проводить эту процедуру без судебных исков.

Как выписать жителя в 2024 году

Не стоит путать снятие с регистрации с выселением: это разные процессы. Владелец может выписать арендатора или временщика, если он не проживает в жилье более года. Если человек после принятия с регистрации продолжает жить в помещении, для выселения необходимо обратиться в суд. Причинами для выселения могут быть: порча имущества; постоянные конфликты; нарушение правил проживания.

Для выписки нежелательного жителя владельцу необходимо обратиться в ЦНАП или органы местного самоуправления, имея при себе паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие право собственности на жилье.

Сейчас подавать иск в суд не обязательно: жильца можно снять с регистрации без его согласия, если он не является совладельцем жилья. Однако, если у вас есть другие совладельцы, нужно их согласие.

Кого нельзя выписать

Закон предусматривает, что один совладелец не имеет права выписать другого. Кроме того, подавать заявление на снятие с регистрации можно только совершеннолетним гражданам, и выписать можно только лицо, которое также достигло 18 лет.

ЦНАП обязан сообщить о снятии с регистрации, чтобы лицо могло получить это решение в суде. Государственные органы также могут пересмотреть свое решение, если окажется, что предоставленных документов недостаточно.

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