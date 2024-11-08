Муж утверждал, что просил командира разрешить навестить ее, но получил отказ, после чего оставил часть без разрешения.

В Ивано-Франковской области военнослужащий Андрей Д. самовольно покинул место службы, объяснив это необходимостью посетить мать, которая, по его словам, находилась в больнице из-за тяжелой болезни.

Об этом говорится в приговоре , опубликованном в судебном реестре.

Обстоятельства дела

Известно, что уроженец Прикарпатья Андрей Д. в марте 2023 самовольно покинул свою воинскую часть и не выходил на связь примерно неделю. После инцидента было возбуждено уголовное дело по факту самовольного ухода из службы.

На суде солдат пояснил, что после мобилизации был назначен на должность телефониста-линейщика в одном из отделений связи. Однако, по его словам, он был вынужден покинуть часть, поскольку мать была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за COVID-19. Муж утверждал, что просил командира разрешить навестить ее, но получил отказ, после чего оставил часть без разрешения. Приблизительно через неделю сам вернулся на службу.

Судья Роман Солодовников установил, что мать Андрея Д. на указанную дату не находилась на лечении в стационаре Косовской ЦРБ.

Решение суда

Рассмотрев материалы дела, суд признал Андрея Д. виновным в совершении уголовного преступления. Солдату назначили наказание в виде пяти лет заключения, однако приговор еще не может быть обжалован.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ