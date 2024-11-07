Важно, что обращение за украинской пенсией должно состояться не позднее чем через три месяца.

С 1 ноября повышение пенсий следует ожидать лишь некоторым категориям украинских пенсионеров, однако следует знать о сроках назначения пенсий.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

Обращение для назначения пенсии можно подать в любое время после наступления права на пенсию, но не раньше месяца до достижения пенсионного возраста.

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за достижением пенсионного возраста, при условии, что обращение за пенсией состоялось в течение трех месяцев после этого. Если обращение состоялось по истечении трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, назначается пенсия со дня подачи заявления.

Согласно пункту 146.2 Заключительных положений Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", временно, во время военного положения в Украине и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, для лиц, проживающих или проживали на территориях, где проходят (проходили) боевые действия или на временно оккупированных территориях, действуют особые условия для обращения за пенсией.

Если заявление на пенсию было подано в период военного положения или в течение трех месяцев после его завершения, при этом сроки обращения за пенсией, установленные статьей 45 настоящего Закона, не истекали на 24 февраля 2022 года, пенсия назначается:

по возрасту - со дня, следующего после достижения пенсионного возраста;

по инвалидности - со дня установления инвалидности;

в случае потери кормильца - со дня, наступающего после его смерти;

за выслугу лет - со дня, следующего после увольнения с работы, дающей право на такую ​​пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Если пенсия по возрасту назначается автоматически (без подачи заявления), она начисляется со дня, следующего после достижения пенсионного возраста.

Если назначение пенсии по возрасту отсрочивается, то в соответствии со статьей 29 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия будет назначена по заявлению пенсионера со дня, наступающего после последнего дня месяца, в котором был приобретен полный месяц страхового стажа (в том числе суммарного). Важно, что обращение за пенсией должно состояться не позднее чем через три месяца после этого дня.

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