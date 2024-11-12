Когда он узнал о возможном переходе к фронтовому подразделению, то самовольно покинул часть и занимался ремонтом в течение более двух месяцев.

Водитель воинской части, охраняющий роту, самовольно оставил службу, объяснив это тем, что его жилье пострадало от российских обстрелов и стремится его отремонтировать.

Эта информация обнародована в решении Ленинского районного суда Николаева.

Обстоятельства дела

Подсудимого мобилизовали в армию, и он служил в Запорожской области, участвовал в боевых действиях и получил ранения, но продолжил службу в тылу. Как отметил военный, его жилье было повреждено в результате его обстрелов, поэтому он хотел его восстановить. Когда он узнал о возможном переходе к фронтовому подразделению, то самовольно покинул часть и занимался ремонтом в течение более двух месяцев. После завершения работ он самостоятельно обратился в николаевское отделение ДБР и признался в поступке.

На суде военный сказал, что хочет вернуться на службу, но командование отказалось его принять. Командир части, в свою очередь, сообщил, что общался с подчиненным, и тот утверждал, что не намерен вернуться в армию.

Приговор суда

Судья признал подсудимого виновным, и он проведет следующие пять лет в тюрьме. В то же время у военного есть возможность обжаловать это решение в апелляционном суде.

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