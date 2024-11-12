Таким образом, Минсоцполитики должен разработать механизм, обеспечивающий сохранение субсидий даже при перебоях в электроснабжении.

Украинцы, устанавливающие солнечные панели, ветровые установки или аккумуляторы энергии, могут сохранить право на субсидии .

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмигаль.

Он отмечает, что государство поддерживает граждан на пути к энергонезависимости, поощряя инсталляцию альтернативных источников питания – солнечных и ветровых учреждений, а также энергонакопителей. Власти определили условия, за которые субсидии не прекращаются даже если семья инвестирует в такую ​​технологию. Стоимость установленного оборудования не должна превышать 150 тысяч. грн.

«Поручаем Минсоцполитики подготовить и представить на рассмотрение правительства проект решения. Основное условие простое: если затраты на инсталляцию оборудования не превышают 150 тыс. грн, субсидия сохраняется за семьей», – уточнил Шмигаль.

Таким образом, Минсоцполитики должен разработать механизм, обеспечивающий сохранение субсидий даже при перебоях в электроснабжении.

Ранее приобретение товаров на сумму свыше 50 тыс. грн привело к потере субсидии.

Кто имеет право на субсидию и как ее оформить

В Украине субсидии назначаются тем гражданам, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги из-за низких доходов. Подать заявку можно через портал «Действие» или обратившись в местные органы соцзащиты.

Размер платежа для каждой семьи индивидуален, с учетом таких доходов, как: заработная плата, пенсия, стипендия, социальные выплаты, пособие по безработице, переводы из-за границы.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ