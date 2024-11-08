Следующее повышение социальных показателей возможно, однако, не в 2025 году, при этом большинство пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, возрос, что привело к повышению максимальной пенсии.

Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2025-2027 год.

Однако в 2025 году минимальная пенсия будет оставаться на том же уровне, поскольку правительство решило заморозить этот показатель.

Минимальный размер пенсии в 2025 году составит 2361 гривну, и соответственно максимальная пенсия сохранится на текущем уровне — 23610 гривен. Под "максимальной пенсией" подразумеваются выплаты, учитывающие все возможные надбавки и доплаты.

Несмотря на эти изменения, значительная часть пенсионеров получает меньше. В частности, 26,14% пенсионеров имеют пенсию менее 3 000 гривен, а только 12,48% получают более 10 000 гривен. По состоянию на 1 июля средняя пенсия составила 5 816,62 гривны, а для работающих пенсионеров – 6 216,20 гривны. Последнее повышение социальных выплат ожидается только в 2028 году.

Напомним, с возвращения для назначения пенсии можно подать в любое время после наступления права на пенсию, но не раньше месяца за достижение пенсионного возраста.

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за достижением пенсионного возраста, при условии, что обращение за пенсией состоялось в течение трех месяцев после этого.

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