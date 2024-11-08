На судебном заседании обвиняемый объяснил, что неоднократно получал повестки, прибывал в ТЦК и был направлен в воинскую часть.

В Ровенской области мужчина не явился в Территориальный центр комплектования (ТЦК) для отправления в военную службу, ссылаясь на нехватку средств для поездки в военкомат.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Суть дела

Согласно материалам суда, мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК) и получил повестку для отправки на службу. Однако в назначенный день он не явился в ТЦК.

На судебном заседании обвиняемый объяснил, что неоднократно получал повестки, прибывал в ТЦК и был направлен в воинскую часть, но его там не приняли. Впоследствии ему выдали новую повестку на 13 июля, однако он не смог прибыть из-за финансовых трудностей и проблем со здоровьем: раньше он перенес операцию на ноге и ухаживает за матерью.

Муж признал свою вину и выразил раскаяние.

Приговор суда

Суд, рассмотрев все детали дела, приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы, но заменил этот срок на два года условного срока.

Ранее Politeka также писала о мужчине, который получил повестку, но не пришел в ТЦК из-за проблем с зубами.

Однако стоматолог подтвердила, что во время их разговора речь не шла об оскорблениях, а председатель ВЛК отметила, что у мужчины не было оснований для отсрочки.

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