В Верховной Раде Украины народные депутаты предложили усилить ответственность за нарушение ПДД .
Изменения предусмотрены новым законопроектом №12172, который вносит поправки в Кодекс Украины об административных правонарушениях, усиливая ответственность за повторные нарушения ПДД.
Теперь водители, систематически игнорирующие желтый сигнал светофора, рискуют не только получить штраф, но и потерять право управлять транспортным средством.
За что и на сколько штрафуют
Проектом закона предлагается внести изменения в статью 122 КУоАП, добавив административную ответственность за повторные нарушения на пешеходных переходах. езду.
Если водитель нарушит правила дорожного движения повторно в течение года, ему грозит штраф в размере 60 тысяч рублей (1020 гривен). При повторном привлечении к ответственности дважды в год, штраф в размере 150 не облагаемых налогом минимумов (2550 грн), а также возможное лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до одного года.
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