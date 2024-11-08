Пенсионеры с минимальным стажем в 15 лет имеют право на полноценную пенсию, размер которой зависит от зарплаты.

Пенсионеры, имеющие минимальный стаж работы, то есть 15 лет, имеют право на получение пенсии – однако размер выплат зависит от заработной платы, на основе которой пенсия исчисляется.

Об этом напомнили украинцам в ПФУ.

Для тех, кто достиг 65-летнего возраста и имеет 15 лет стажа, минимальный размер пенсии составляет 2361 гривну. Максимальная сумма выплат может достигать 23610 гривен.

Важно отметить, что на размер пенсии влияет не только стаж, но и средний уровень зарплаты человека за его трудовую деятельность.

Если же лицо не имеет необходимого минимума стажа (15 лет), ему будет назначена специальная социальная выплата. Она рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и средним доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев, но не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Эти выплаты перечисляются дважды в год.

Напомним, что украинцы имеют право выйти на пенсию по достижении 60-летнего возраста, если они накопили необходимый страховой стаж. Однако размер пенсионных выплат зависит от нескольких факторов. Если у человека нет достаточного страхового стажа на момент достижения 65 лет, оно не получит пенсию, а будет иметь право только на социальную помощь без дополнительных надбавок.

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