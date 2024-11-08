За последний год значительно возросло количество долгов за штрафы, наложенные ТЦК – количество нарушений, связанных с уклонением от мобилизации, выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщают аналитики "Опендатабота", на сегодняшний день лишь 39% штрафов было уплачено. За неуплату долгов гражданам грозят штрафы до 5 тысяч гривен, а также возможность конфискации имущества.

По данным Министерства юстиции, в первые 10 месяцев 2024 года было открыто более 21 тысячи производств за нарушение военного учета. Это вдвое больше, чем за весь 2023 год, когда в Реестр попало около 10,5 тысячи дел. Однако значительная часть должников не уплатила штрафы, что приводит к накоплению непогашенных долгов.

В основном штрафы налагаются на мужчин - на них приходится 99% всех нарушений. Однако количество женщин, оштрафованных за нарушение военного учета, тоже возросло. В 2024 году таких производств зафиксировано 175, что на 40% больше, чем в 2023 году.

С введением новых требований по обязательной регистрации женщин определенных профессий в военкомате (с 1 октября 2023 года) многие женщины оказались под угрозой штрафов. Они должны были зарегистрироваться до 17 июля 2024, чтобы избежать санкций.

Низкий уровень уплаты штрафов – лишь 39% – может свидетельствовать о финансовых трудностях граждан или недостаточной осведомленности о последствиях неуплаты. Те, кто не погасит долги, могут столкнуться с ограничениями: невозможностью открывать новые банковские счета, блокировкой действующих счетов, а также запретом на регистрацию сделок через нотариусы.

Кроме того, должники попадают в публичный реестр, что может усложнить их трудоустройство, поскольку работодатели могут проверять этот реестр перед приемом на работу.

В течение 2024 года количество открытых производств росло во всех регионах Украины. Ежемесячно выявляется более 2 тысяч новых нарушений, что значительно больше по сравнению с 700-800 делами в месяц в 2023 году. Только треть штрафов за этот год была уплачена, тогда как в 2023 году этот показатель составлял около 72%.

Штрафы за нарушение правил военного учета варьируются от 1700 до 5100 гривен, в зависимости от характера нарушения. К примеру, за несвоевременную регистрацию или неактуальность данных в военном учете может быть наложен штраф с последующими ограничениями для должника в случае неуплаты.

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