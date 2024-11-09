Горе-волонтерка деньги взяла, а свое обещание не выполнила.

В Киеве директора благотворительной организации будут судить за мошенничество после того, как она получила деньги на приобретение автомобиля для военнослужащего ВСУ, но так и приобрела его.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, женщина обманула мать военного, пообещав помочь с приобретением автомобиля для ее сына, однако вместо выполнения соглашения использовала деньги на собственные нужды.

Злоумышленница даже посылала матери военнослужащего фото автомобиля, который якобы собиралась купить. В результате женщина получила задаток в $2850, однако обещания так и не выполнила.

Уже после того, как средства были получены, директор организации начала затягивать процесс покупки, объясняя это трудностями с транспортировкой авто. Впоследствии она заверила мать, что вернет деньги, однако до сих пор этого не сделала.

Сейчас Голосеевская окружная прокуратура Киева завершила расследование и направила обвинительный акт в отношении женщины в суд. Она обвиняется по ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием и обмана.

Это не первый случай мошенничества, что касается военнослужащих: недавно в Киеве были разоблачены врач и военнослужащий, требовавший деньги за фальшивые медицинские документы для ветерана.

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