Директору государственного предприятия, отвечающего за содержание автомобильных дорог Полтавщины, сообщили о подозрении в легализации незаконно добытых средств и предоставлении недостоверной информации в своей декларации.

Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в период с 2020 по 2023 он приобрел разнообразное имущество, включая недвижимость, транспортные средства и криптовалюту на общую сумму 35,8 млн грн. Среди активов – жилой дом с гаражом, бассейном и другими его сооружениями в окрестностях Полтавы, земельный участок под ним, квартира в Полтаве и имущественные права на несколько квартир в новостройках города. Кроме того, он приобрел 73 земельных участка сельскохозяйственного назначения, водный мотоцикл с прицепом и криптовалюту на сумму 6,6 млн грн.

Правоохранители считают, что эти активы стали возможны благодаря коррупционным действиям подозреваемого на государственной службе, таким как вымогательство взяток, злоупотребление служебной должностью и завладение бюджетными средствами. Ранее, в 2022 году, НАБУ уже выдвигало ему подозрение в нецелевом использовании бюджетных средств.

Для утаивания источников происхождения имущества директор оформил большинство активов на своих родителей. Криптовалютой владел лично, однако не показал ее в своей декларации. Высший антикоррупционный суд наложил арест на все его активы, включая недвижимость, движимое имущество и права на недвижимое имущество.

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