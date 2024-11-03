Також виявлено, що доплати за боротьбу з хворобами отримували працівники, які не були задіяні у цій діяльності .

Під час аудиту Одеської обласної ветеринарної лікарні було виявлено порушення на суму 1,3 млн гривень.

За даними Південного офісу Держаудитслужби, адміністрація установи призначила премії працівникам, які не мали на це права.

Зокрема, лікарня незаконно виплатила 720 тис. грн премій, використовуючи кошти із загального фонду замість спеціального. Також виявлено, що доплати за боротьбу з хворобами отримували працівники, які не були задіяні у цій діяльності — зокрема, юристи, інженери та бухгалтери. Їм було виплачено майже 520 тисяч гривень.

За результатами перевірки аудитори склали адміністративні протоколи на двох посадовців лікарні, а матеріали передали до правоохоронних органів.

До слова, що нещодавно випадок корупції зафіксували і на Львівщині. Там поліцейського затримали під час отримання хабаря в 3000 доларів, що було частиною 4000 доларів, які він вимагав у військовозобов'язаного чоловіка.

За ці гроші правоохоронець обіцяв не доставити чоловіка до територіального центру комплектування для мобілізації. Якщо ж чоловік не заплатить, то поліціянт обіцяв таки відзвезти до ТЦК. Суд обрав поліцейському покарання, в тому ж числі, його тимчасово усунули від виконання службових обов'язків на час розслідування.

Останні новини України:

Нагадаємо, у військовій частині викрили корупційну схему, названо винуватців

Як повідомляла Politeka, солдату присудили 7 років тюрми

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати