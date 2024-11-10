Злоумышленник создал фальшивый сайт, чтобы выманивать деньги у нуждающихся в помощи.

В Одессе задержали мужчину, который организовал масштабную мошенническую схему, присваивая деньги у граждан, искавших помощи от государства.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, мошенник создал фальшивый сайт, идентично копировавший дизайн платформы "є Підтримка", через который он заманивал людей, пытаясь получить их банковские данные.

Злоумышленник размещал фишинговые ссылки на социальных сетях Facebook и Instagram. Пользователи, надеявшиеся на финансовую поддержку, переходили по этим ссылкам и вводили свои платежные данные – реквизиты карт, CVV-коды и другие конфиденциальные сведения. Злоумышленник получал эти данные и с их помощью авторизовался в приложениях онлайн-банкинга, переводя деньги на свои аккаунты.

По предварительным данным, в результате мошеннических действий пострадали около 100 человек. На данный момент уже установлены четыре жертвы, ущерб которых составил почти 16 тысяч гривен. В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и другие доказательства мошеннической деятельности.

Злоумышленнику объявлено подозрение по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество с использованием электронных средств). Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Во время судебного заседания ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 211 тысяч гривен.

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Как сообщала Politeka, солдат приговорен к 7 годам тюрьмы.

Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.