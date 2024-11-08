Жены ветеранов боевых действий имеют право на значительную поддержку от государства, но не все об этом знают.

О том, какие льготы могут получить супруги УБД, говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" .

Также часто возникает вопрос, каким образом можно оформить эти льготы.

Жены участников боевых действий имеют право на скидку на коммунальные услуги. Семьи военнослужащих с таким статусом могут получить скидку 75% на оплату жилья, а также на топливо для домов без централизованного отопления. Кроме того, предоставляется 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, причем для лиц с инвалидностью эта скидка составляет 100%. Скидки начисляются из расчета 21 кв. м опальной площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью. Если все члены семьи нетрудоспособны, скидка на газ для отопления составляет 75% на площадь 42 кв. м на одного человека и 21 кв. м на всю семью.

Чтобы оформить льготы, супруги участников боевых действий могут подать заявку несколькими способами. Это можно сделать, отправляя документы по почте, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, используя «Действие. Подпись» через мобильное приложение «Действие» или через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда.

Льготы для семей ветеранов боевых действий — реальная поддержка, которая вместе облегчит жизнь семьи военнослужащих.

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