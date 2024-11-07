В результате очередной атаки на энергетическую инфраструктуру без света остались некоторые районы Житомирской области, в частности Коростенский, Житомирский и Звягельский.

Об этом сообщили в "Житопромышленном энерго".

"Наши службы работают над ликвидацией повреждений. Дополнительная информация будет предоставлена ​​впоследствии", – отмечается в сообщении.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцам рассказали, ждать ли новых отключений света по всей стране.

Дефицит в энергосистеме может возникать не только из-за повышенного потребления, но и вследствие снижения мощностей. В частности, из-за повреждений энергетической инфраструктуры из-за обстрелов России.

Стоит отметить, что в Politico озвучили самый плохой сценарий с отключениями света зимой.

Там отмечают, что зима 2024-2025 может стать одной из самых трудных для Украины. Россия продолжает атаки на украинские объекты и в случае ударов по атомным электростанциям в стране могут возникнуть серьезные перебои с электроснабжением, что приведет к отключениям на 20 часов в сутки.

В то же время Омельченко говорит, что решение о введении отключений электроэнергии будет принимать НЭК "Укрэнерго". В то же время энергетическая компания ставит целью пройти зимний период без введения ограничений.

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