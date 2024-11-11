Часть из них была продана через онлайн-платформу, не уплатив достаточного количества налогов.

Во Львовской области разоблачили фальшивых благотворителей, которые ввезли 130 автомобилей, выдавая их за помощь Вооруженным силам Украины .

Об этом сообщили в БЭБ Львовской области 7 ноября

Детективы Бюро экономической безопасности выявили схему нелегального ввоза транспортных средств под видом гуманитарной помощи. Часть машин аферисты продавали через интернет, что позволило им избежать уплаты налогов и таможенных пошлин на сумму 8 миллионов гривен.

Следствие выяснило, что участники схемы создали благотворительный фонд и с февраля 2024 завезли 130 автомобилей под видом помощи для ВСУ. Часть из них была продана через онлайн-платформу, не уплатив достаточного количества налогов.

В рамках досудебного расследования были проведены две контрольные закупки автомобилей с привлечением информатора. В ходе обысков по месту жительства фальшивых благотворителей изъяты документы, транспортные средства, денежные средства и компьютерная техника. Продолжается расследование, выявляются все причастные к преступной схеме.

Ранее Politeka также писала о том, что в Черниговской области правоохранители разоблачили преступную группировку, которая организовала торговлю автомобилями, ввезенными в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.

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