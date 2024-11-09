Это объясняется несколькими факторами, в частности судебными решениями, позволяющими обходить ограничения на выплаты, а также наличием статуса инвалида.

Пенсии работников силовых структур значительно выше пенсий других граждан, иногда в десятки раз - помогают получать такие пенсии особые законы, суды и МСЭК.

Об этом сообщили журналисты Forbes. На статью уже отреагировал нардеп Ярослав Железняк.

Это объясняется несколькими факторами, в частности судебными решениями, позволяющими обходить ограничения на выплаты, а также наличием статуса инвалида, дающего право на дополнительные пенсионные выплаты. В то же время, в Кабмине и Верховной Раде обсуждают проведение реформ, направленных на уравнение пенсионных выплат для всех украинцев.

Цифры действительно впечатляют. За первые девять месяцев 2024 года государство потратило около 88 миллиардов гривен на спецпенсии для силовиков. Согласно прогнозам, до конца года эта сумма может вырасти до 120 миллиардов гривен, как отмечено в ответе Минсоцполитики на запрос.

Около 160 тысяч человек в Украине получают спецпенсии, из которых почти 77 тысяч – это представители силовых структур и правоохранители. В парламенте и правительстве уже готовятся изменить правила предоставления спецпенсий и статуса лиц с инвалидностью, а также ликвидировать Медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК).

На эту ситуацию уже отреагировал народный депутат Ярослав Железняк, заметив, что такая сумма – это "приблизительно весь наш бюджет на образование".

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