Правоохранители задержали заместитель главного врача Центральной медико-социальной экспертной комиссии за получение взятки после помощи ухилянтам с офрмлением инвалидности.

Об этом сообщают Национальная полиция Украины и Офис генерального прокурора .

За свои услуги женщина потребовала 2 тысячи долларов. Ей грозит до восьми лет заключения.

Правоохранители задержали подозреваемую при получении взятки. В ходе обысков у нее нашлось почти 20 тысяч долларов, документы по оформлению инвалидности, медицинская документация и другие доказательства противоправной деятельности.

Женщина, которая неоднократно решала подобные вопросы, пообещала помочь военнообязанному гражданину получить ІІ группу инвалидности.

Подозреваемый объявлен подозрение по статье 369-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за вымогательство и получение взятки с влиянием на решение должностного лица. За совершенное ему может грозить заключение с конфискацией имущества.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо признано невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке из-за судебного приговора.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одесской клинике была обнаружена коррупционная схема. В ходе аудита Одесской областной ветеринарной больницы было выявлено нарушение на сумму 1,3 млн гривен.

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