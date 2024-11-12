Демченко добавил, что незаконные перевозчики часто предлагают мужчинам "самый популярный маршрут" через реку Тиса.

Десятки мужчин погибли при попытке нелегального пересечения границы через горы и водой, при этом больше всего жизней унесла река Тиса.

Об этом сообщает спикер ГНСУ Андрей Демченко во время телемарафона "Единые новости" 7 ноября.

С начала военного положения в Украине погибли более 40 человек, пытаясь пересечь государственную границу через труднодоступные участки — горные маршруты и реки.

"Основная часть смертных случаев произошла на речных участках, в том числе на Тисе" , - сообщает Демченко.

Он также отметил, что с понижением температуры воздуха и приближением зимы количество попыток незаконного пересечения границы должно уменьшиться.

Демченко добавил, что незаконные перевозчики часто предлагают мужчинам "самый популярный маршрут" через реку Тиса, хотя нарушители все же пытаются использовать другие сложные и труднодоступные участки границы.

Ранее Politeka также писала о том, что среди учащихся 11 классов все больше детей не планируют составлять НМТ, что свидетельствует об отсутствии намерения поступать в украинские университеты.

Министр образования и науки Оксен Лесной также подтвердил наличие этой проблемы, отмечая, что многие дети, особенно ребят, покидают страну. В октябре народная депутат Нина Южанина сообщила, что накануне нового учебного года Украину покинули около 300 тысяч детей.