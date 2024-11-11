Семья Выговского рассказывает, что Валентин уехал в Крым через девушку, с которой он познакомился раньше.

Валентин Выговский был задержан российскими силовиками в сентябре 2014 года, когда попал в оккупированный Крым на авиационную выставку.

Родители Выговского поделились с журналистами Общественными переживаниями и воспоминаниями о сыне, которого ждут из российского плена уже более 10 лет.

Его обвинили в «шпионаже» — вроде бы он собрал и передал Китаю секретную информацию о российских военных самолетах. В ходе следствия Валентин признал свою вину, но на суде сообщил, что его заставили оговорить себя под пыткой. В 2015 году Московский областной суд приговорил его к 11 годам заключения.

Семья Выговского рассказывает, что Валентин уехал в Крым через девушку, с которой он познакомился раньше. Она якобы попросила деньги для лечения своего деда, и он решил помочь, собрав сумму, которую она попросила. Однако, по словам родителей, она выманила его в Крым, а сам Валентин не догадывался о возможных опасностях. Он даже предлагал девушке приехать в Киев, но она отказалась, предложив встретиться на «нейтральной территории».

Когда Валентин не вернулся и не вышел на связь, родители начали волноваться. Месяц спустя они получили сообщение от ФСБ, что он задержан, и увидели, что его перевезли в Москву, в следственный изолятор Лефортово.

Выговские увидели приговор сына из телевизора. Они были в шоке, пока не получили официальной информации о судебном процессе и разбирательстве. Отсутствие доступа к материалам дела только усилило их переживание.

В настоящее время Валентин отбывает наказание в российской колонии, где часто попадает в штрафной изолятор из-за отказа работать на российскую экономику. Семья регулярно получает от него письма, хотя их обмен ограничен строгими условиями. В настоящее время он находится в одиночной камере, а его условия содержания остаются сложными.

Родители Выговского активно участвуют в акциях в поддержку политзаключенных, понимая, что публичность повышает шансы обмена. Валентин тоже проходит в списки для обмена, но, как отмечает отец, окончательное решение зависит от России.

Валентин в российском плену уже более 10 лет, и его семья продолжает надеяться на его возвращение, пытается поддержать публичные действия по повышению внимания к его делу.

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