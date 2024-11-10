В городе Бровары правоохранители задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств , приведших к убыткам более 150 тысяч гривен.

Согласно информации полиции Киевской области, злоумышленник успел обмануть около 20 человек, прежде чем он был задержан. Подозреваемый разработал схему, которая заключалась в создании и распространении объявлений по установке металлопластиковых окон по сниженной цене. Особое внимание в своей рекламе он уделил льготным категориям населения, предлагая скидки до 30% для пенсионеров, военных и других социально незащищенных слоев населения.

Мошенник, житель Требухова, с июля начал активную деятельность в Броварах. Благодаря привлекательным условиям он быстро привлек внимание местных жителей, которые охотно заключали фиктивные договоры на установку окон и платили предоплату за услуги. Однако сразу после получения денег мужчина исчезал, больше не выходя на связь со своими жертвами. Полиция изучила все факты его преступной деятельности, и следователи установили причастность задержанного к не менее 20 случаев мошенничества.

За это преступление задержанному грозит до трех лет лишения свободы. Правоохранители призывают граждан быть осторожными и тщательно проверять информацию об услугах, нуждающихся в авансовой оплате, особенно когда речь идет о значительных суммах денег.

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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.