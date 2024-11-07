Оскільки інших відвідувачів у відділенні не було, чоловік вирішив використати цей момен і вкрасти мобільний пристрій.

У Києві чоловік викрав iPhone із відділення "Нової Пошти" і пізніше пограбував ломбард.

Про це йдеться у вироку, опублікованому на порталі Опендатабот.

Інциденти сталися у Святошинському районі Києва. Спочатку чоловік потрапив до відділення «Нової Пошти», де захотів оглянут посилку, в якій знаходився «iPhone 14 Pro 512 GB» вартістю 65 078 гривень. Оскільки інших відвідувачів у відділенні не було, чоловік вирішив використати цей момен і вкрасти мобільний пристрій. Він взяв телефон та втік.

Через кілька місяців підозрюваний здійснив другу крадіжку. У ломбарді «Гарант» він попросив оглянути Samsung Galaxy A52, що коштував 12 599 гривень, під приводом купівлі. Дочекавшись моменту, коли продавчиня відволіклася, чоловік залишив ломбард із телефоном.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що зважився на злочин через складне фінансове становище і шкодує про вчинене.

За підсумками розгляду суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на сім років і шість місяців.

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