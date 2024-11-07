В Киеве мужчина похитил iPhone из отделения " Новой почты " и позже ограбил ломбард.
Об этом говорится в приговоре , опубликованном на портале Опендатабот.
Инциденты произошли в Святошинском районе Киева. Сначала мужчина попал в отделение «Новой Почты», где захотел осмотреть посылку, в которой находился iPhone 14 Pro 512 GB стоимостью 65 078 гривен. Поскольку других посетителей в отделении не было, мужчина решил использовать этот момен и украсть мобильное устройство. Он взял телефон и скрылся.
Через несколько месяцев подозреваемый совершил вторую кражу. В ломбарде «Гарант» он попросил осмотреть Samsung Galaxy A52, стоивший 12 599 гривен под предлогом покупки. Дождавшись момента, когда продавщица отвлеклась, мужчина покинул ломбард с телефоном.
Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и объяснил, что решился на преступление из-за сложного финансового положения и сожалеет о совершенном.
По итогам разбирательства суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на семь лет и шесть месяцев.
Ранее Politeka также писала о мужчине, который получил повестку, но не пришел в ТЦК из-за проблем с зубами.
Однако стоматолог подтвердила, что во время их разговора речь не шла об оскорблениях, а председатель ВЛК отметила, что у мужчины не было оснований для отсрочки.
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