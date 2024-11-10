Дата получения предупреждения определяется день, когда оно было вручено лично с подтверждением подписи, или третий рабочий день после получения почтой или электронной почтой.

Поставщик электроэнергии имеет право ограничить доступ к сети в случае нарушения условий оплаты или других правил, однако перед этим он обязан заранее предупредить абонента о возможных проблемах и вероятности отключения.

На сайте "Николаевоблэнерго" объяснили , в каких случаях украинцам могут временно отключить электроэнергию.

Согласно правилам розничного рынка электроэнергии, оператор системы сообщает о возможном отключении за 5 рабочих дней. Свет могут отключиться в следующих ситуациях:

невыполнение предписаний органов контроля,

нарушение правил безопасности электросетей при проведении работ,

отказ в допуске представителей оператора к электроустановкам,

создание опасных условий, которые могут привести к несчастным случаям,

завершение, расторжение или отсутствие договора с оператором,

наличие долга за распределение (передачу) электроэнергии,

обслуживание электроустановок или договор на такое обслуживание.

Кроме того, поставщик должен за 10 рабочих дней сообщить абоненту о возможном отключении, если:

есть задолженность за потребление электроэнергии по договору,

не был обеспечен доступ представителей к учету средств, размещенных у потребителя,

в течение 30 дней не оплачен корректирующий платежный документ при использовании электроэнергии на небытовые нужды.

Дата получения предупреждения определяется день, когда оно было вручено лично с подтверждением подписи, или третий рабочий день после получения почтой или электронной почтой.

Если основанием для отключения является задолженность, то предупреждение должно содержать суммы долга и период его возникновения. В случае своевременного погашения долга снабжение электроэнергией не прекращается.

Как проверить наличие задолженности за электроэнергию

Для этого обратиться к своему поставщику электроэнергии, имея на руках квантование для сверки платежей. Если долг подтвердится, потребителю могут предложить реструктуризацию, позволяющую выплачивать его частями. Также важно уточнить период накопления задолженности и условия ее погашения.

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