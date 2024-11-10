Кроме того, сумма, за которую он приобрел жилье, значительно превышает его годовую зарплату.

Старший детектив Бюро экономической безопасности Максим Кондратюк в этом году приобрел квартиру в Одессе стоимостью 4,4 млн. грн.

Об этом стало известно по его декларации, как пишут Новости.LIVE.

Речь идет о квартире, площадью 117 кв. м. Максим Кондратюк приобрел ее в конце октября у частного лица. Разовый задаток составил 844,2 тыс. грн.

Кроме того, сумма, за которую он приобрел жилье, значительно превышает его годовую зарплату. За прошлый год декларируемая зарплата Кондратюка составила 426,5 тыс. грн.

Также жена детектива владеет квартирой площадью 47,6 кв. м, а сам он пользуется автомобилем Hyundai Tucson 2017 года выпуска, принадлежащего его брату.

Ранее Politeka также писала о директоре госпредприятия, который обогатился на 5,8 млн. грн.

По данным следствия, в период с 2020 по 2023 он приобрел разнообразное имущество, включая недвижимость, транспортные средства и криптовалюту на общую сумму 35,8 млн грн. Среди активов – жилой дом с гаражом, бассейном и другими его сооружениями в окрестностях Полтавы, земельный участок под ним, квартира в Полтаве и имущественные права на несколько квартир в новостройках города. Кроме того, он приобрел 73 земельных участка сельскохозяйственного назначения, водный мотоцикл с прицепом и криптовалюту на сумму 6,6 млн грн.

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