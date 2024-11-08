Директору державного підприємства, який відповідає за утримання автомобільних доріг Полтавщини, повідомили про підозру у легалізації незаконно здобутих коштів та наданні недостовірної інформації у своїй декларації.

Про це 5 листопада повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у період з 2020 по 2023 рік він придбав різноманітне майно, включаючи нерухомість, транспортні засоби та криптовалюту на загальну суму 35,8 млн грн. Серед активів — житловий будинок з гаражем, басейном та іншими його спорудами на околицях Полтави, земельна ділянка під ним, квартира в Полтаві та майнові права на кілька квартир у новобудовах міста. Окрім того, він придбав 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення, водний мотоцикл з причепом і криптовалюту на суму 6,6 млн грн.

Правоохоронці вважають, що ці активи стали можливими завдяки корупційним діям підозрюваного на державній службі, таким як вимагання хабарів, зловживання службовою посадлю та заволодіння бюджетними коштами. Раніше, у 2022 році НАБУ вже висувало йому підозру у нецільовому використанні бюджетних коштів.

Для приховання джерел походження майна директор оформив більшість активів на своїх батьків. Криптовалютою володів особисто, однак не показав її у своїй декларації. Вищий антикорупційний суд наклав арешт на всі його активи, включаючи нерухомість, рухоме майно та права на нерухоме майно.

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