Во время военного положения субсидию могут получить домохозяйства, расходы на коммунальные услуги которых превышают 15% от общего дохода семьи.

С началом отопительного сезона 2024-2025 годов украинцам будут начислены несколько большие субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Специалисты объяснили, как каждый может самостоятельно вычислить размер такой помощи.

Что следует знать о начислении субсидий

Процесс предоставления субсидий регулируется постановлением правительства №409. Во время военного положения субсидию могут получить домохозяйства, расходы на коммунальные услуги которых превышают 15% от общего дохода семьи. Эта норма будет действовать еще месяц после завершения военного положения.

Размер субсидии рассчитывается для каждого дома индивидуально. На сумму пособия влияют такие факторы, как:

совокупный доход всех членов семьи;

количество человек в семье;

стоимость коммунальных услуг.

На отопительный сезон 2024-2025 годов расчет субсидий начинается с октября 2024 года до конца апреля 2025 года. Большинство городов начали отопительный сезон 15 октября, поэтому количество пособий для многих стран будет больше.

Специалисты ПФУ рассчитывают обязательный платеж каждого домохозяйства по специальной формуле. Если общая сумма платежей превышает обязательный платеж, домохозяйство имеет право на получение субсидии.

Также учитывается имущественное состояние — наличие недвижимости, дорогого транспорта, депозитов в банках.

Чтобы узнать, на какую сумму субсидии можно рассчитать этот отопительный сезон, ПФУ предлагает ряд рекомендаций по самостоятельному расчету.

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