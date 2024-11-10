В Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащие военному учету, внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Если лицо достигло предельного возраста пребывания в запасе или оно признано непригодным к службе ВЛК , то оно подлежит исключению из учета, а соответствующая информация должна появиться в реестре, однако иногда, при исключении на бумаге, данные в реестре остаются неизменными.

Адвокат Дарья Тарасенко объясняет , как действовать в ситуации, когда человека формально исключили из учета, но в реестре это не отражено.

По ее словам, подобная проблема наблюдается довольно часто и связана с недоработками со стороны ТЦК и СП.

"Это очень распространенная ситуация, и здесь однозначно недоработка ТЦК и СП", - подчеркнула Тарасенко.

Гражданин должен решить этот вопрос во избежание возможных осложнений в будущем.

Тарасенко рекомендует обратиться в соответствующий ТЦК с адвокатским запросом для получения официального подтверждения статуса учета.

В случае, если адвокатский запрос не дает результатов, может потребоваться подача официальной жалобы. Юрист привела пример успешного разрешения подобной ситуации, когда после запроса не только обновили данные в реестре, но и провели профилактическую беседу с должностными лицами РТЦК.

"В результате не только внесли информацию в реестр, но и провели профилактическую беседу с должностными лицами РТЦК", - подытожила Тарасенко.

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