Даты в посевном календаре в неделю с 11 по 17 ноября, одинаковые для всех зон выращивания в Украине.

Посевной, или как его еще называют «посадочный» лунный календарь на неделю с 11 по 17 ноября 2024 года, он подскажет, когда лучше всего ухаживать за растениями.

Прежде чем узнать посевной лунный календарь на неделю с 11 по 17 ноября, важно знать:

Луна — сферический объект, и она постоянно наполовину освещена Солнцем в космосе. Однако, по мере того, как Луна движется вокруг Земли, ее вид на нашем небе постоянно меняется.

Различные фазы Луны показывают нам, какую часть освещенной стороны Луны мы можем видеть с точки зрения Земли в данный момент времени.

Посевной календарь на неделю, чем заняться с 11 по 17 ноября:

11-е ноября: Особенно хорош для виноградных культур. Благоприятные дни для посадки надземных культур, где позволяет климат.

12-е – 13-е ноября: Все семена, посаженные сейчас, будут плохо расти и давать мало урожая.

14-е – 15-е ноября: Первый день хорош для посадки рассады бобов, перцев, огурцов, дынь и других надземных культур. Второй день хорош для пересадки.

Второй день также подходит для посадки корнеплодов, где климат позволяет.

16-е – 17-е ноября, любое семя, посаженное сейчас, будет иметь тенденцию гнить.

Источник: farmersalmanac.

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