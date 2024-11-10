Предпринимательская деятельность часто сопровождается риском получить серьезные финансовые штрафы .

Налоговый консультант Михаил Смокович объяснил , за какие нарушения начисляются штрафы на предпринимателей.

Что может привести к штрафу?

Налоговый кодекс требует основополагающих требований к деятельности бизнеса. Он содержит правила ведения хозяйственной деятельности, обязанности ФЛП по применению регистраторов расчетных операций, отчетности перед контролирующими органами и т.д.

Несоблюдение этих требований является недостатком, поскольку за их нарушение можно наложить не только штраф, но и за задержку платежей. В 2024 году предусмотрены следующие штрафы для ФЛПов:

несвоевременная подача деклараций или задержка с уплатой налогов – 340 грн;

повторное нарушение сроков подачи отчетности в течение года - 1020 грн;

несвоевременная уплата единого налога - 50% от суммы долга (для ФЛП 1 и 2 группы), 5% от суммы (для ФЛП 3 группы);

регистрации РРО/ПРРО – 100% стоимости товаров, проданных без использования кассового аппарата;

отсутствие регистрации РРО/ПРРО – 100% стоимости проданных без кассового аппарата товаров;

неведение учета товарных остатков – 100% проданной продукции (актуально для бизнеса, занимающегося продажей ювелирных изделий, подакцизных товаров, медицинских средств);

отсутствие первичной документации - 120 грн (за повторное нарушение в течение года - 2 040 грн);

работа без официального оформления наемных работников – 10 минимальных зарплат (80 000 грн за каждого такого сотрудника);

ведение бизнеса без открытия ФЛП – от 17 000 до 34 000 грн с конфискацией имущества.

На сегодняшний день плата единого социального взноса для самих ФЛП является добровольной, однако с 2025 года она может стать обязательной. Для предпринимателей, имеющих наемных работников, несвоевременная плата ЕСВ влечет штраф в размере 20% от неуплаченной суммы, а также пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки.

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