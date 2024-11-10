В октябре 2024 года ее стоимость на 154% выше, чем за аналогичный период прошлого года

В Украине произошло значительное удорожание моркови и других овощей этой осенью.

Это обусловлено не только сезонными факторами, но и новыми обстоятельствами, оказавшими влияние на рынок в этом году, сообщил 24 Канал.

Почему повысились цены на морковь?

На украинских рынках цены на морковь стремительно растут. В октябре 2024 года ее стоимость на 154% выше, чем за аналогичный период прошлого года. 15 гривен.

Для сравнения, в 2023 году килограмм моркови стоил примерно 6,5 гривны.

Основные причины удорожания моркови в этом году:

Сокращение урожая . Из-за неблагоприятных погодных условий — засухи в одних регионах и ухудшенной влажности в других — объемы урожая моркови уменьшились, что привело к дефициту на рынке.

Рост производственных затрат . Военные действия и общая экономическая ситуация повысили расходы на топливо, удобрения и другие ресурсы для выращивания и транспортировки моркови, что отразилось на конечной цене.

Уменьшение посевных площадей . В регионах, пострадавших от боевых действий или под оккупацией, уменьшаются посевные площади, в том числе и для выращивания моркови.

Превышение спроса над предложением . На фоне дефицита предложения спрос остается стабильным, что провоцирует дальнейший рост цены.

Актуальные цены на морковь в магазинах:

Мегамаркет – 36,90 грн/кг

Ашан – 29,90 грн/кг

Метро – 27,87 грн/кг

VARUS – 26,90 грн/кг

АТБ – 26,89 грн/кг

NOVUS – 19,99 грн/кг

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