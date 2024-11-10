Каждый гражданин имеет право самостоятельно решать, выходить ли на пенсию по возрасту, или продолжать работать.

Украинцам предлагают финансовые стимулы для более позднего выхода на пенсию .

Об этом информируют на правительственном портале.

За каждый дополнительный год работы по достижении пенсионного возраста пенсия может возрасти на 6%, а если отложить пенсию на шесть лет, то она увеличивается на 54%.

Как увеличить свою пенсию

Каждый гражданин имеет право самостоятельно решать, выходить ли на пенсию по возрасту, или продолжать работать. Те, кто продолжает работать по достижении пенсионного возраста, могут рассчитывать на существенное повышение выплаты. Схема надбавок такова:

0,5% за каждый месяц страхового стажа по достижении пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию до 60 месяцев.

за каждый месяц страхового стажа по достижении пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию до 60 месяцев. 0,75% за каждый месяц страхового стажа по достижении пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию на период свыше 60 месяцев.

Лица, откладывающие выход на пенсию до 5 лет, получают 6% надбавки за каждый год. Те, кто откладывает пенсию на два года, увеличивать выплаты на 12%.

Важно! Если отсрочить выход на пенсию на 6 лет, пенсия увеличивается на 54%.

Ранее Politeka также писала о том, что с 1 ноября повышение пенсий следует ожидать лишь некоторым категориям украинских пенсионеров, однако пенсионерам следует знать о сроках назначения пенсий.

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