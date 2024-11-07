Важливо, що звернення за українською пенсією має відбутися не пізніше ніж через три місяці.

З 1 листопада підвищення пенсій варто очікувати лише деяким категоріям українських пенсіонерів, проте варто знати про строки призначення пенсій.

Про це йдеться в матеріалах ПФУ.

Звернення для призначення пенсії можна подати в будь-який час після настання права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсія за віком призначається з дня, наступного після досягнення пенсійного віку, за умови, що звернення за пенсією відбулося протягом трьох місяців після цього. Якщо звернення відбулося після закінчення трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія призначається з дня подачі заяви.

Згідно з пунктом 146.2 Прикінцевих положень Закону України від 09.07.2003 №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", тимчасово, під час воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, для осіб, що проживають або проживали на територіях, де проходять (проходили) бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, діють особливі умови для звернення за пенсією.

Якщо заява на пенсію була подана в період воєнного стану або протягом трьох місяців після його завершення, при цьому строки звернення за пенсією, встановлені статтею 45 цього Закону, не спливали на 24 лютого 2022 року, пенсія призначається:

за віком — з дня, наступного після досягнення пенсійного віку;

по інвалідності — з дня встановлення інвалідності;

у разі втрати годувальника — з дня, що настає після його смерті;

за вислугу років — з дня, наступного після звільнення з роботи, що дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Якщо пенсія за віком призначається автоматично (без подачі заяви), то вона нараховується з дня, наступного після досягнення пенсійного віку.

Якщо призначення пенсії за віком відстрочується, то відповідно до статті 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія буде призначена за заявою пенсіонера з дня, що настає після останнього дня місяця, в якому був набутій повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарного). Важливо, що звернення за пенсією має відбутися не пізніше ніж через три місяці після цього дня.

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