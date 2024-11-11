Кроме того, он отмечает, что нарушители иногда подписывают с представителями ТЦК неофициальные соглашения для получения отсрочки от мобилизации в обмен на уплату штрафа.

У тех, кто получил штраф от Территориальных центров комплектования ( ТЦК ), есть два варианта: оплатить его или обжаловать.

О том, как украинцы могут отсрочить мобилизацию, заплатив штраф, рассказал адвокат Олег Леонтьев в эфире "Утро.LIVE".

Около трети таких штрафов отменяют суды из-за нарушения процедуры, но избирающие уплату штрафа иногда получают «подарок» от представителей ТЦК.

«Согласно практике, треть наложенных штрафов отменяют из-за процессуальных ошибок, из-за несоблюдения процедуры при составлении административных материалов», — говорит адвокат.

Кроме того, он отмечает, что нарушители иногда подписывают с представителями ТЦК неофициальные соглашения для получения отсрочки от мобилизации в обмен на уплату штрафа. Они договариваются об отсрочке мобилизации на 2-3 месяца при условии, что штраф будет уплачен, а обжалование наоборот не состоится.

«Лица привлечены к административной ответственности, она не отрицает, но требует несколько месяцев для решения личных дел. В таком случае могут быть заключены неформальные соглашения по ТЦК: он оплатит штраф и не обжалует его, а в обмен мобилизация будет отсрочена на 2-3 месяца. ", - добавил адвокат Олег Леонтьев.

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