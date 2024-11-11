Лимит для этого составляет две минимальные заработные платы в начале года.

Ощадбанк объяснил, что нет разницы между пенсионным и обычным банковским счетом, поэтому банк имеет право наложить арест по разным причинам.

Об этом сообщает само финучреждение.

Причины блокировки пенсионного счета

Если по пенсионеру открыто производство, банк может заблокировать всю сумму на счете для погашения долга.

В соответствии с Законом Украины "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов", арест средств на счете может быть произведен после открытия исполнительного производства.

Почему могут заблокировать счет:

задолженность по алиментам или налогам;

непогашенные долги;

в ходе уголовного расследования;

наличие исполнительного производства по аресту счета.

Обратите внимание! Граждане имеют возможность использовать часть заблокированных денег. Лимит для этого составляет две минимальные заработные платы в начале года. В 2024 году это 7 100 гривен, то есть доступная сумма – до 14 200 гривен.

Ранее Politeka также писала о том, что Ощадбанк лишил клиентку доступа к пенсионным средствам, и после трех месяцев ожидания разблокирования женщина вынуждена была обратиться с жалобой.

После того как она выполнила все требования банка и обратилась в отделение, блокировка не была отменена. В течение трех месяцев женщина не получала пенсионные выплаты.

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