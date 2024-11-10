Они угрожали принудительной доставкой в ​​ТЦК, но за деньги предлагали отпустить без последствий.

Оперативники ДВБ прекратили деятельность преступной группы, требовавшей денег с призывников, выдавая себя за работников ТЦК и полицейских.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Схему организовали трое одесситов и жителей Донбасса. За «содержание» мужчины призывного возраста подельники получали до 40 тысяч гривен.

Вниманию оперативников Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователей ГУНП попала группа лиц, которые, изображая сотрудников ТЦК и полиции, останавливали мужчин на улицах. Они угрожали принудительной доставкой в ​​ТЦК, но за деньги предлагали отпустить без последствий. Если же «задержанные» отказывались платить, то применялось физическое и психологическое насилие.

Одна из ситуаций произошла, когда злоумышленники подстерегли свою жертву у дома. Они обвинили мужчину в уклонении от мобилизации и, угрожая доставить его в ТЦК, начали избивать его, пока он не согласился заплатить более 3 000 долларов во избежание ареста.

Известно, что один из участников группы – бывший сотрудник милиции, фигурировавший по нескольким уголовным делам. Остальные двое также имеют уголовный опыт: они были замешаны в таких преступлениях, как разбой, воровство и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Злоумышленников задержали «на горячем» драке отдела быстрого реагирования ДВБ. В ходе санкционированных обысков у них нашли форму одежды, денег, банковских карт, мобильных телефонов, а также оружие, наркотики и другие предметы.

Члены преступной группы задержаны по ст. 208 УПК РФ и поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили им о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины, предусматривающий до 12 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование и проверка причастности к другим преступлениям.

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