ПриватБанк может ввести ограничения на счета клиентов, совершающих операции с криптовалютой – соответствующее объяснение было предоставлено представителями банка.

Об этом сообщает портал "Минфин".

Клиент банка рассказал, что после обмена криптовалюты на свою карточку, ПриватБанк установил ограничения на ее использование и запросил подтверждение доходов. Мужчина предоставил необходимые документы, в частности справку о зарплате за год, но ограничения остались.

"Обращаюсь к поддержке ПриватБанка из-за ситуации, которая сложилась с моим счетом. После обмена криптовалюты на карту мне установили ограничения и попросили объяснить движение средств. Я предоставил все необходимые документы, включая официальную справку о зарплате за год, но ограничения остаются", — сообщил клиент ПриватБанка.

При этом, хотя средства остаются на карте, использовать их пока невозможно. На горячей линии ПриватБанка клиент не получил конкретных объяснений, потому решил обратиться с письменным запросом.

"Оператор чата никакой конкретики не предоставляет от слова вовсе, на мой вопрос, почему ограничено использование моих же средств, если все документы, включая официальные действия, я предоставил, ответа от него конкретного нет", — добавил клиент ПриватБанка.

В ответе на обращение банковские представители ПриватБанка отметили, что все действия осуществляются в рамках действующего законодательства и нормативных актов Национального банка Украины (НБУ), регулирующих банковскую деятельность. ПриватБанк подчеркнул, что принятые меры обоснованы внутренними процедурами, направленными на обеспечение финансовой безопасности и соблюдение требований финансового мониторинга в Украине.

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