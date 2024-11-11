По прогнозам Министерства социальной политики, в 2025 году система доплат для пенсионеров, достигших 65 лет, изменений не претерпевает.

В 2025 году пенсионеры в Украине, достигшие 65 лет и имеющие необходимый страховой стаж, будут гарантированно получать пенсию, которая будет составлять не менее 40% от минимальной заработной платы.

В ПФУ сообщили, на какие суммы могут рассчитывать украинцы в следующем году. Доплаты для пенсионеров старше 70 лет также сохранятся и будут начисляться автоматически.

Согласно действующему законодательству, лица, достигшие 65 лет и имеющие достаточный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), имеют право на пенсию, что не может быть менее 40% от минимальной зарплаты в стране.

В 2024 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен, что означает, что минимальная пенсия для лиц с таким стажем не может быть менее 3 200 гривен. Если размер пенсии не достигает этого уровня, пенсионер получает автоматическую доплату, компенсирующую разницу между фактической пенсией и минимумом, установленным законодательством.

По прогнозам Министерства социальной политики, в 2025 году система доплат для пенсионеров, достигших 65 лет, изменений не претерпевает. Это означает, что размер выплат будет оставаться на уровне 2024 года. Если пенсия будет ниже 40% от минимальной зарплаты, автоматически начисляется доплата до этого уровня, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд.

Помимо базовой пенсии, пенсионеры получают дополнительные надбавки в зависимости от возраста:

Лицам от 70 до 74 лет насчитывают дополнительно 300 гривен.

Пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет получают прибавку в размере 456 гривен.

Лицам старше 80 лет начисляется прибавка в размере 570 гривен.

Эти надбавки также начисляются автоматически и фиксированы. В 2025 году изменения в размере этих доплат не ожидаются, однако возможны корректировки при значительных экономических изменениях в стране.

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