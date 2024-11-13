Основная цель этого законопроекта - усиление защиты окружающей среды и борьба с нелегальным использованием лесных ресурсов.

В 2024 году в Украине принят закон, значительно усиливающий ответственность за незаконную вырубку деревьев, сбор грибов и ягод в запрещенных местах.

Об этом говорится в законопроекте №9665, принятом во втором чтении, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). За соответствующее решение проголосовали 242 депутата.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос"), основная цель этого законопроекта - усиление защиты окружающей среды и борьба с нелегальным использованием лесных ресурсов, в частности в условиях военного положения.

Закон предусматривает существенное повышение штрафов и введение уголовной ответственности за незаконную вырубку деревьев и сбор дикорастущих растений. Основные изменения в законодательстве включают:

Увеличение штрафов за незаконную вырубку деревьев : ранее штрафы колебались от 17 000 до 25 500 грн., теперь они вырастут до 85 000 грн. За повторное нарушение штраф может достигать 170000 грн. Кроме того, во время военного положения незаконная вырубка наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

Новая регуляция сбора грибов, ягод и дикорастущих плодов : хотя традиционно в Украине разрешается собирать грибы и ягоды для личного потребления, новый закон ограничивает эти сборы на территориях природно-заповедного фонда, национальных парках и ботанических садах. Теперь за нарушение этих ограничений граждане могут быть оштрафованы на сумму от 425 до 850 грн, а должностные лица от 1 700 до 5 100 грн.

Ужесточение ответственности за незаконную заготовку тростника и других растений : теперь штраф за незаконную заготовку тростника, причиняющий вред окружающей среде, составляет от 34 000 до 42 500 грн или лишение свободы на срок до трех лет.

Эти изменения в законодательстве являются частью обязательств Украины перед Европейским Союзом, в частности согласно Директиве № 92/43/ЕС. Украина стремится адаптировать свои законы к европейским стандартам, чтобы обеспечить надлежащую защиту природных ресурсов.

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