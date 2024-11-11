Если семья получает субсидию по другому адресу проживания, нужно выбрать только одно место для начисления государственной помощи.

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг можно получить не только владельцам недвижимости, но и арендаторам, снимающим квартиру или дом.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Для этого необходимо предоставить соответствующие документы от своего имени в Пенсионный фонд.

Субсидия предоставляется члену домохозяйства, который обращается за ней, но при расчете учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или указанных в договоре аренды как жильцы. Важно знать, что субсидия не может быть назначена на срок больше, чем указанный как конечный в договоре аренды, который обязательно прилагается к заявлению.

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) могут подавать документы на субсидию даже без договора аренды. В этом случае достаточно иметь справку ВПЛ с адресом проживания, а при необходимости – акт соблюдения материально-бытовых условий.

Для подачи документов семья должна обратиться в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать онлайн через портал Пенсионного фонда или портал «Действие» лично в ЦНАПе, Пенсионном фонде или местном территориальном совете, а также по почте в адрес Пенсионного фонда. Если семья уже получает субсидию по другому адресу проживания, нужно выбрать только одно место для начисления государственной помощи, ведь субсидию по нескольким адресам получать нельзя.

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