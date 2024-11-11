По прогнозам, на следующей неделе с 11-18 ноября в украинских банках курс наличного доллара будет находиться в определенных пределах.

Прогнозом поделился банкир Тарас Лесовой.

В украинских банках курс наличного доллара в ближайшие дни будет колебаться в пределах 41,2-41,9 грн.

В обменниках, в свою очередь, ожидается повышение курса как при покупке, так и при продаже валюты. С понедельника стоимость американского доллара, по прогнозам, составит 41,2-41,8 грн. На вечер 8 ноября обменники определили курс на уровне 41,13/41,57 грн.

В общем, на следующей неделе ситуация на валютном рынке может оказаться положительной. Спрос и предложение, вероятно, будут оставаться сбалансированными благодаря естественным рыночным механизмам.

«В то же время Нацбанк не бросит рынок на произвол судьбы. Ведь он будет готов в любой момент в случае угрозы вмешаться и удовлетворить спрос, таким образом достигая общего баланса», — отметил Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Также Лесовой обратил внимание на положительные новости по поводу очередного транша от МВФ и одобрения кредита для Украины от стран G7 на почти 50 млрд долларов «Эти средства поступят в страну уже в этом году и помогут снизить напряжение на валютном рынке», — добавил он.

С другой стороны, в скором времени начнется период праздничных покупок, сопровождающийся распродажами, в частности, «Черной пятницей». Это также повлияет на наличный валютный рынок, где ожидается относительная стабильность. Спрос на валюту в этот период, как правило, на 10% больше, чем в обычные месяцы, поскольку многие граждане продают валюту для предпраздничных покупок и пользуются скидками.

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