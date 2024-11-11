Эти колебания в основном связаны с опасениями относительно производственных объемов, особенно на рынке пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масла.

Глобальные цены на продукты питания достигли наивысшего уровня за последние полтора года, что явилось результатом значительного роста стоимости растительных масел, а также повышения цен на сахар и молочные продукты.

Об этом свидетельствуют данные Индекса продовольственных цен ФАО за октябрь 2024 года.

В среднем индекс составил 127,4 пункта, что на 2% больше по сравнению с сентябрем и на 5,5% выше, чем год назад.

Однако этот уровень еще на 20,5% ниже рекорда, зафиксированного в марте 2022 года, когда резкий рост эта стал следствием российского вторжения в Украину. Одной из основных причин нынешнего роста индекса является удорожание растительных масел, поднявшихся на 7,3% на мировых рынках, достигнув дворового максимума. Эти колебания в основном связаны с опасениями относительно производственных объемов, особенно на рынке пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масла.

Цены на сахар в октябре также выросли на 2,6%, что обусловлено плохими погодными условиями в Бразилии, являющейся основным производителем сахарного тростника. Стоимость молочных продуктов поднялась на 1,9% по сравнению с сентябрем и на 21,4% – с октябрем 2023 года, в основном из-за повышения цены на творог и сливочное масло.

Цены на зерновые культуры выросли менее существенно, увеличившись на 0,9%, что объясняется повышением цены на пшеницу и кукурузу. Однако стоимость зерна до сих пор на 8,3% ниже прошлого года. Увеличение цены на пшеницу в течение второго месяца подряд происходит из-за неблагоприятных погодных условий в странах-поставщиках. В то же время, цены на все виды риса снизились на 5,6%, что объясняется конкуренцией на рынке после отмены ограничений Индии на экспорт.

Мясо стало единственной категорией продуктов, цены на которые в октябре снизились на 0,3% за счет снижения стоимости свинины из-за роста объемов убоя в Западной Европе и слабого спроса на цены на птицу и баранину. повысилась.

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