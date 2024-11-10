Во время оккупации Купянска он обеспечил вещание российских СМИ.

В Харьковской области судили коллаборанта за трансляцию российских телеканалов.

Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Житель Купянска, бывший инженер радиотелестанции, во время оккупации региона в 2022 году сотрудничал с врагами. После захвата города он наладил трансляцию таких телеканалов РФ, как Первый канал, НТВ и Россия-1. Для этого он часто использовал цифровое эфирное телевидение Украины, действуя подпольно.

Кроме того, в июне 2022 года он дал интервью пропагандистке Марьяне Наумовой, которая призвала к захвату Украины и массовым репрессиям, в частности, против детей. Колоборант поддерживал кремлевский режим и выражал надежду на полную оккупацию Харьковщины. Он также участвовал в съемках постановочного сюжета о якобы гуманитарной помощи из России для местных жителей.

Правоохранители задержали его после деоккупации Купянска. Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности и оправдании агрессии РФ.

Ранее Politeka также писала о том, что Служба безопасности Украины задержала трех сотрудников российских оккупантов в Херсонской области, среди которых агент ГРУ и два коллаборанта.

В результате проведенной спецоперации СБУ задержала агентку в ее помещении и предприняла меры по безопасности украинских позиций.

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