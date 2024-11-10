Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг , объяснил, почему украинцы вынуждены платить за отопление даже тогда, когда батареи едва теплые.

Об этом он сообщил в эфире программы "Ранок.LIVE" 8 ноября.

Он сообщает, что счетчики тепла учитывают только объем теплоносителей, а не его фактическую температуру.

Попенко объяснил, что даже если батареи не дают достаточного тепла, потребители вынуждены платить полную стоимость, поскольку система учета не фиксирует уровень температуры теплоносителя.

отопление, батарея

Словом, законодательство 2017-2019 годов было направлено на поддержку интересов теплокоммунэнерго, а не потребителей, что в результате привело к дополнительным расходам для людей, требовавших самостоятельно контролировать уровень тепла в своих домах.

батарея, отопление

Ранее Politeka также писала , что украинцы получат льготы на коммуналку и другие услуги. Жены участников боевых действий имеют право на скидку на коммунальные услуги. Семьи военнослужащих с таким статусом могут получить скидку 75% на оплату жилья, а также на топливо для домов без централизованного отопления. Кроме того, предоставляется 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, причем для лиц с инвалидностью эта скидка составляет 100%. Скидки начисляются из расчета 21 кв. м опальной площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью.

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