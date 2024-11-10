Законодательство 2017-2019 годов было направлено на поддержание интересов теплокоммунэнерго, а не потребителей, что в результате привело к дополнительным расходам для людей

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг , объяснил, почему украинцы вынуждены платить за отопление даже тогда, когда батареи едва теплые.

Об этом он сообщил в эфире программы "Ранок.LIVE" 8 ноября.

Он сообщает, что счетчики тепла учитывают только объем теплоносителей, а не его фактическую температуру.

Попенко объяснил, что даже если батареи не дают достаточного тепла, потребители вынуждены платить полную стоимость, поскольку система учета не фиксирует уровень температуры теплоносителя.

Словом, законодательство 2017-2019 годов было направлено на поддержку интересов теплокоммунэнерго, а не потребителей, что в результате привело к дополнительным расходам для людей, требовавших самостоятельно контролировать уровень тепла в своих домах.

Ранее Politeka также писала , что украинцы получат льготы на коммуналку и другие услуги. Жены участников боевых действий имеют право на скидку на коммунальные услуги. Семьи военнослужащих с таким статусом могут получить скидку 75% на оплату жилья, а также на топливо для домов без централизованного отопления. Кроме того, предоставляется 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, причем для лиц с инвалидностью эта скидка составляет 100%. Скидки начисляются из расчета 21 кв. м опальной площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью.

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