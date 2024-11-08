Дружини ветеранів бойових дій мають право на значну підтримку від держави, але не всі про це знають.

Про те, які пільги можуть отримати дружини УБД, йдеться в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Також часто виникає питання, як саме можна оформити ці пільги.

Дружини учасників бойових дій мають право на знижку на комунальні послуги. Сім'ї військовослужбовців з таким статусом можуть отримати 75% знижку на оплату житла, а також на паливо для будинків без централізованого опалення. Крім того, надається 75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, причому для осіб з інвалідністю ця знижка становить 100%. Знижки нараховуються з розрахунку 21 кв. м опальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на всю родину. Якщо всі члени родини є непрацездатними, знижка на газ для опалення становить 75% на площу 42 кв. м на одну особу та 21 кв. м на всю сім'ю.

Щоб оформити пільги, дружини учасників бойових дій можуть подати заявку кількома способами. Це можна зробити, надсилаючи документи поштою, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України, використовуючи «Дія.Підпис» через мобільний додаток «Дія» або через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду.

Пільги для сімей ветеранів бойових дій — це реальна підтримка, яка разом полегшить життя родини військовослужбовців.

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